Hoedt ging Brugse publiek opjutten na doelpunt: "Als je kan uitdelen, moet je ook kunnen incasseren"

Wesley Hoedt leek de topper in Jan Breydel te gaan beslissen, maar uiteindelijk moest Anderlecht nog genoegen nemen met een punt. "We geven te veel weg en scoren te weinig", zuchtte de verdediger, die ook het Brugse publiek tegen zich in het harnas jaagde.

Na zijn goal ging hij immers ostentatief vieren voor een Brugse tribune. Er vloog dan ook heel wat bier en andere projectielen richting hem en zijn ploegmaats. "Ok, ik moet dat inderdaad niet doen. Maar ze mogen ook eens voor de spiegel staan. Wat ze allemaal riepen naar Lior, naar mij, naar de andere spelers... Wie kan uitdelen, moet ook kunnen incasseren. Het was wel een domme gele kaart, het was niet nodig om zo te gaan vieren."

Maar Hoedt was ook kritisch voor zijn eigen ploeg. "De euvels zijn niet nieuw. We hadden hier moeten winnen, maar we scoren weer te weinig en we geven weer te veel weg. Daar werken we aan, maar we hadden er hier vier of vijf moeten intrappen. Dat is gewoon kwaliteit brengen. We zijn op de goeie weg, maar als we die laatste stap willen zetten, zullen we dit wel moeten oplossen."