Afscheidnemende Frank Raes krijgt wel heel speciaal cadeau van Arnar Vidarsson

Volgende week is het een einde van een tijdperk. Frank Raes presenteert voor de laatste keer Extra Time. Aangezien Arnar Vidarsson er volgende week niet kan bij zijn, gaf hij Raes zijn afscheidscadeau maandagavond al. En 't was iets speciaal...

Vidarsson wou Raes geen afscheid laten nemen zonder een cadeautje. "Ik ben dan met vakantie. Naar IJslandse traditie moet ik iets voor jou achterlaten", zei hij op het einde van de uitzending. Ineens stond hij daar met een IJslandse zalm in zijn handen.

"Je hebt nog nooit een zalm in een geschenkverpakking gezien", lachte Vidarsson. "Dit is een speciaal gerookte zalm met de saus erbij. Je moet hem tussen kerst en Nieuw opeten en dan moet je mij een berichtje sturen of dit niet de allerlekkerste was die je ooit gegeten hebt."