Debat van de week: welke straffen voor daders en/of clubs bij gevallen van racisme?

Ook deze week debatteren we graag en vragen we ook uw mening. Want die telt! Ook in het nieuwe voetbalseizoen dat ondertussen is begonnen!

Vorige week polsten we naar het midweekvoetbal en uw mening daarover was eigenlijk vrij duidelijk alles bij elkaar. Afschaffen draagt de voorkeur weg van de meerderheid. Slechts een op vier vindt het echt iets leuks en een toevoeging. Deze week polsen we even naar de strijd tegen racisme, homofoob en ander geweld (zowel fysiek als verbaal) op de Belgische voetbalvelden. Moeten de straffen strenger en wie moet dan precies gestraft worden? Dat is dezer weken opnieuw actueler dan ooit jammer genoeg. ā€‹Wij horen graag uw mening, laat ze dus zeker horen!

Hoe racisme en andere gezangen aanpakken? Duid alles aan wat voor jou moet Boete voor de dader(s) in kwestie 77% Boete voor de clubs 23% Maandenlange stadionverboden 18% Levenslange stadionverboden 45% Celstraffen voor de dader(s) in kwestie 18% Matchen achter gesloten deuren 27% Puntenaftrek voor de clubs 14% Nog andere straffen (laat in reacties weten welke!) 5% Stem Je kan nog stemmen tot 24/12/2021 17:00.