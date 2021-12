OFFICIEEL: Uruguayaan moet Excelsior Virton in 1B houden

Excelsior Virton heeft een opvolger beet voor de onlangs ontslagen Christophe Grégoire. Pablo Correa, een 54-jarige Uruguayaan, moet de ploeg uit de Gaume behoeden van degradatie in 1B.

Excelsior Virton maakte de komst van Correa woensdagochtend bekend. "Wij zijn ervan overtuigd dat Pablo met zijn kennis en ervaring een enorme meerwaarde is voor onze club. Hij is de onmisbare schakel die we nodig hadden om onze doelen te bereiken", aldus sportief directeur Tom Van Den Abeele.

Correa was eerder actief als coach in de Ligue 2 bij Nancy, Evian en Auxerre. Sinds maart 2019 zat hij zonder club.

Virton staat na zestiende speeldagen op de laatste plaats in 1B, met amper veertien punten.

