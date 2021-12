Afrika Cup: Naby Keita grote ster in selectie Guinee, drie spelers uit Jupiler Pro League opgeroepen

Ondanks de opmars van de omikronvariant heeft het er alle schijn van dat de Afrika Cup wel degelijk zal doorgaan. Het Afrikaanse landentoernooi staat gepland tussen negen januari en zes februari en wordt in Kameroen gespeeld.

De definitieve selecties voor de Afrika Cup geraken stilaan bekend, zo ook bij Guinee. Liverpool-middenvelder Naby Keita is de blikvanger van de selectie van Guinee.

Bondscoach Kaba Diawara selecteerde ook drie jongens die hun brood verdienen in de Jupiler Pro League: Ibrahima Cissé (Seraing), Mory Konate (STVV) en Sory Kaba (OHL) zullen in januari een tijdlang onbeschikbaar zijn bij hun respectievelijke clubelftallen. Nog een opmerkelijke naam in de selectie: Sochaux-speler Florentin Pogba, broer van Manchester United-vedette Paul Pogba.

Guinee neemt het in groep B van de Afrika Cup op tegen Senegal, Zimbabwe en Malawi.