Pierre François pleit voor uitstel fiscale hervorming in voetbal na Overlegcomité

Pierre François, de CEO van de Pro League, heeft woensdagavond gepleit om de fiscale hervormingen in het voetbal uit te stellen.

François doet dat in het licht van de nieuwe coronamaatregelen die het Overlegcomité opnieuw invoerde. Publiek is niet meer toegelaten bij sportwedstrijden.

“Met minder inkomsten door de gesloten stadions en hogere fiscale lasten, lopen we recht op de muur af”, zei de CEO bij de RTBF. Voetballen moet zonder publiek, maar uitstellen heeft geen zin. “Deze beslissing gaat pijn doen. Er is een grote ongerustheid, want het is weinig waarschijnlijk dat het publiek bij het hernemen van de competitie in januari opnieuw welkom is.”

De clubs dreigen in de problemen te komen. “Ik wil graag een oproep doen aan de regering, want onze sector ontvangt nu geen steun. We respecteren de fiscale hervorming, maar de datum van 1 januari 2022 is onhoudbaar. We zouden graag per seizoen werken en stellen een uitstel voor naar 1 juli 2022. Ik betwist de coronamaatregelen niet, maar je moet ook aan de economie denken, en daar is de situatie delicaat. Met minder inkomsten door de gesloten stadions en hogere fiscale lasten, lopen we recht op de muur af.”