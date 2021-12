Thalhammer is helemaal klaar voor derby: "Plan in mijn hoofd hoe we het gaan aanpakken"

Na de te vermijden nederlaag tegen Union moet Cercle Brugge vol aan de bak in de stadsderby tegen Club.

Het was een pijnlijke nederlaag tegen Union. De onnodige balverliezen wil trainer Dominik Thalhammer niet nog eens tegenkomen. Daland en Lopes zijn geschorst, Utkus is geblesseerd. Niet meteen het goede moment.

“Drie sleutelspelers die ik straks moet missen, dat komt uiteraard ongelegen”, zegt de trainer op zijn persconferentie. “Maar ik kan gelukkig uit een ruime kern kiezen. Popovic, Sousa en de herstelde Miangue zijn opties centraal achterin, op het middenveld kan ik voor Vanhoutte of Kanouté kiezen. Ik heb al een plan in mijn hoofd hoe en met wie we het gaan aanpakken.”

Club Brugge wordt uiteraard op zich al niet gemakkelijk. “Het wordt een big challenge. Club Brugge was niet toevallig de Belgische vertegenwoordiger in de Champions League, hé. Er zit enorm veel beweging in het elftal, ik trap een open deur in als ik zeg dat ze technisch en fysiek een sterk geheel vormen. Voor mij staat hoe dan ook de globale prestatie voorop, die we moeten kunnen leveren, niet winnen of gelijkspelen of verliezen. Kunnen we ook tegen Club weer hoog druk zetten, kunnen we op die manier gevaarlijke situaties creëren?”