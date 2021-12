Seraing wil de rug rechten: "Dat was mentaal zwaar"

Seraing zit in de hoek waar de klappen vallen, maar wil nog een keertje punten pakken voor de winterstop.

Youssef Maziz zag Seraing de voorbije weken tot vier keer op rij verliezen. "We hebben een moeilijke periode, maar die zijn er in een seizoen", beseft hij.

Cadeautjes

"We moeten het hoofd omhoog houden en blijven werken om de tendens te keren. We hebben de voorbije weken om de drie dagen moeten spelen en dat zijn we niet gewoon als ploeg."

"Dat heeft zijn gevolgen op het mentale aspect. We hebben te veel cadeautjes gegeven aan de tegenstanders en dat heeft ons veel punten gekost."