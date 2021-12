Noë Dussenne: "We blijven maar ter plaatse trappelen"

Ook in de laatste wedstrijd van 2021 mocht Standard vieren. Zulte Waregem kwam met 0-1 winnen op Sclessin. Noë Dussenne had er na afloop dan ook flink de pest in.

"Heel de week werd er gehamerd op het feit dat Zulte Waregem gevaarlijk is op voorzetten. En hoe incasseren we een doelpunt? Na een voorzet. We blijven steeds dezelfde fouten maken, het is om gek van te worden. Ongelooflijk, Gano mocht de bal op de borst controleren en rustig in doel knallen", aldus Dussenne voor de camera van Eleven Sports.

"Als we dit soort fouten niet uit ons spel doen verdwijnen, blijven we maar ter plaatse trappelen. Ik heb er geen woorden voor, het is o zo moeilijk. We scoren ook zo moeizaam, op deze manier kunnen we geen vooruitgang boeken."

© photonews

"Meer dan ooit is het tijd dat iedereen de mouwen opstroopt. Iedereen zal tijdens de korte verlofperiode de knop moeten omdraaien. We moeten hieruit geraken. Daarvoor moet iedereen zich voor honderd procent geven en moeten we leren uit onze fouten", besluit de ervaren verdediger.

