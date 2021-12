Antwerp-sterkhouder heeft een droom: "Ik had daar gespeeld als ik twintig centimeter groter zou zijn"

Manuel Benson komt bij Antwerp FC na enkele lastige jaren eindelijk aan de oppervlakte. Maar niet alleen het voetbal zit in zijn hart. Ook basketbal heeft een speciaal plaatsje.

“Ik wil het voetbal even kunnen loslaten als ik thuis ben”, aldus Manuel Benson in Het Laatste Nieuws. “En dan kijk ik naar de NBA. Elke dag én volle bak. (lacht) Het is een hele mooie sport, hé. Mijn favoriete ploeg is de Portland Trailblazers.”

Benson had dan ook graag groter geweest. “Ik had nu in de NBA gespeeld als ik twintig centimeter groter zou zijn. Het is een droom. (lacht) Al ben ik nog nooit ter plaatse gaan kijken. Al ben ik dat wel van plan om de wereld opnieuw open is.”