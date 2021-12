🎥 Supporters Antwerp verkiezen doelpunt van Radja Nainggolan in derby tegen Beerschot tot "goal van de maand"

Deze prijs ging namelijk naar Radja Nainggolan. De middenvelder scoorde in de derby tegen Beerschot met een heerlijke knal. Antwerp heeft nu dus op Twitter laten weten dat het doelpunt van Nainggolan door de supporters is verkozen tot doelpunt van de maand. U kan het doelpunt hieronder nog eens bekijken.

Er kon er maar eentje zijn... 😏🚀

Jullie verkiezen het doelpunt van Radja Nainggolan in de derby tot Goal of the Month! 🥷#RAFC #GOTM #OneRedFamily pic.twitter.com/vhFqYxpOYB