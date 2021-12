Barcelona actief op transfermarkt en troeft Real Madrid af voor jong talent

De komst van Xavi als trainer heeft ervoor gezorgd dat de verjonging zich echt wel ingezet heeft bij Barcelona. Deze week bevestigden de Catalanen nog de komst van Ferran Torres. De jonge aanvaller komt voor 55 miljoen over van Manchester City, maar hij zal lang niet de enige zijn.

Zo weet Twitter- en transfergoeroe Fabrizio Romano dat Barcelona op het punt staan om de 17-jarige winger Fabio Blanco over te nemen van Eintracht Frankfurt. Volgens verschillende bronnen troeft Barcelona zelfs Real Madrid af in de onderhandelingen met Blanco. Bij Barcelona vindt de 17-jarige speler met Gavi een mede Spaanse-belofteinternational terug.

Barcelona are set to sign the 17 year old winger Fabio Blanco from Eintracht Frankfurt. Deal confirmed - he’s gonna sign until June 2024 as reported by @tjuanmarti @albert_roge. 🤝🇪🇸 #FCB



The deal will be completed in January and not in the summer. Paperworks ready to be signed.