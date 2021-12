Foutje kan Emmanuel Dennis zuur opbreken: Geen Afrika Cup voor ex-Bruggeling?

Ex-Club Bruggespeler Emmanuel Dennis werd opgeroepen voor de Afrika Cup, maar het zou wel eens kunnen dat hij daar niet zal geraken.

Nigeria riep Dennis op voor de Afrika Cup. Coach Claudio Ranieri van Watford ziet zijn spits, die de laatste tijd in goede doen is in de Premier League, echter niet graag vertrekken.

Nigeria zou echter niet op tijd verwittigd hebben dat Dennis opgeroepen zou worden. “De email kwam niet op tijd toe”, vertelt Ranieri aan The Atletic.

Dennis wil heel graag naar de Afrika Cup, maar wil ook geen problemen met zijn werkgever. Het is afwachten wat er daarmee zal gebeuren.