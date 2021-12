Kevin De Bruyne groeit naar beste vorm toe: "Hij is een unieke speler"

Het werd niet het jaar van Kevin De Bruyne. KDB pakte naast de Champions League en raakte geblesseerd in de finale. Ook het EK eindigde vroegtijdig én met een blessure. Tot overmaat van ramp raakte de Rode Duivel nog besmet met covid.

De laatste weken gaat het echter crescendo voor Kevin De Bruyne. De spelmaker drukt week na week zijn stempel op het spel van Manchester City, tot jolijt van Pep Guardiola. De manager van Manchester City strooide met lof op zijn persbabbel.

"Wanneer Kevin in vorm is, is hij een unieke speler. Hij wordt alsmaar beter. Tegen Leicester City speelde hij buitenaards. Hij is een vechter. Kevin gaat voorop in de strijd, maakt doelpunten en strooit met assists", aldus Guardiola.

"In Leeds speelde Kevin al heel goed en tegen Leicester was het zelfs nog beter, negentig minuten lang", besluit Pep Guardiola. Brentford, de tegenstander van vanavond, is bij deze gewaarschuwd.