Marc Degryse ziet Antwerp naast top vier grijpen: "AA Gent lijkt veel betrouwbaarder"

Wie speelt de Champions play-offs? Union lijkt al een zekerheidje, wat betekent dat de overige plaatsen erg duur zullen worden. Marc Degryse laat in Het Laatste Nieuws zijn licht schijnen op de ploegen in de bovenste regionen van het klassement.

Club Brugge en Anderlecht zullen volgens Degryse deel uitmaken van de top vier, maar wie pakt dat vierde en laatste ticket? "Ik zie Gent veeleer de vierde plaats grijpen dan Antwerp. Gent zit in een opwaartse spiraal, heeft een getalenteerde kern en ze worden alleen maar sterker onder Hein Vanhaezebrouck. Als ze in maart of april nog steeds op drie fronten actief zijn, kan dat wel een probleem worden. Onbewust ga je dan toch keuzes maken", weet Degryse.

"Bij Antwerp heb ik veel meer twijfels, er hangt toch altijd elektriciteit in de lucht. Voor mij zijn ze te veel bezig met nevenfeiten. Ze hebben zeker een goede kern, maar je hebt toch altijd het gevoel dat het twee kanten uit kan gaan. Gent met Vanhaezebrouck lijkt me dan veel betrouwbaarder."