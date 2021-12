Sinan Bolat krijgt lof vanuit de UEFA Conference League

Niet alleen AA Gent zelf, maar ook Sinan Bolat oogst lof. Zo wordt hij in de bloemetjes gezet door de UEFA voor zijn prestaties in de Conference League.

Op het officiële kanaal van de Conference League kreeg Sinan Bolat het nodige lof. Hij wordt er benoemd als één van de uitblinkers in doel in het toernooi, samen met Rui Patricio (AS Roma), Alexander Schlager (LASK) en Peter Vindahl-Jensen (FC Nordsjaelland).

De 33-jarige doelman heeft er voorlopig ook een goed seizoen opzitten. In de Conference League slikte hij in vijf partijen slechts twee doelpunten en hield hij drie keer de nul.