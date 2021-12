Standard hangt helemaal in de touwen: "Een zwart jaar voor de club"

23 punten. Amper twee teams hebben er minder voorlopig dit seizoen: Seraing en Beerschot. Een annus horribilis. Een zwart jaar.

Stamnummer 16 heeft werk aan de winkel. In de wintermercato, in de wedstrijden in het voorjaar. Operatie redding is belangrijker dan operatie play-offs. Zo ver is het gekomen.

En naast de sportieve malaise zijn er ook de extrasportieve problemen. "De club gaat in het rood op en naast het veld", beseft ex-Rouche Alex Czerniatynski.

Winterbreak net op tijd

"Nu moeten ze zich focussen op wat gaat komen. De winterbreak komt net op tijd. Ze hebben een patron nodig en een echte afwerker."

"De pagina moet worden omgedraaid, om zo snel mogelijk dit verschrikkelijke seizoen achter de rug te hebben en te vergeten."