Wouter Vandenhaute moet ermee lachen: van "grote crisis" naar "voor de titel meedoen"

RSC Anderlecht heeft de juiste schwung gevonden. Met 16 op 18 en een ticket voor de halve finales van de beker is alles weer koek en ei.

Voorzitter Wouter Vandenhaute was te gast bij de podcast MidMid van Eleven Sports en sprak vrijuit over de problemen die de ploeg kende.

Werkelijk alles en iedereen stond volgens hem ter discussie. “Uiteraard stellen wij Kompany in vraag. Tuurlijk. Maar stel ik Verbeke in vraag? Ook. Mezelf? Ook. Dat maakt deel uit van een groepsproces. Voor onze goede periode was er wel twijfel en er moesten resultaten worden gehaald”, zegt Vandenhaute.

“Het meest fantastische zou zijn om succes te hebben met Kompany. Een icoon van de club, iemand met zijn drive… Het zou fantastisch zijn voor Anderlecht als dit lukt. Vincent staat ook veel meer open voor kritiek dan iedereen denkt. Een maand geleden was het nog grote crisis in Anderlecht en nu zeggen bepaalde media dat we voor de titel meedoen…”