🎥 Deel 2: Op bezoek bij Daan Heymans in Venetië: "Over mijn eerste zes maanden in de Serie A ben ik wel tevreden"

Afgelopen zomer verruilde Daan Heymans Waasland-Beveren in voor een avontuur bij Venezia in de Serie A. Een half jaar later bezochten we hem in het prachtige Venetiƫ. Vandaag het tweede deel van het interview.

Jullie zijn het niet slecht aan het doen in de Serie A, net voor nieuwjaar staan jullie op een veilige plek.

“We staan momenteel zes punten boven degradatie. Ik denk niet dat veel ploegen of mensen dat voor het seizoen verwacht hadden. Venezia werd aanzien als een ploeg die opkwam naar de Serie A en meteen weer zou degraderen. We pakten dit seizoen al punten tegen ploegen als Juventus, Roma, Fiorentina,…, dus ik denk wel dat we al veel mensen overtuigd hebben.”

I’m just going to let time do it’s thing. See you even more motivated in 2022 https://t.co/QRKhHTlUHv — Daan Heymans (@HeymansDaan) December 23, 2021

Wist je zelf dat je geen basisspeler zou zijn toen je besloot om hier te tekenen?

“Ik tekende mijn contract toen Venezia nog in Serie B zat. We zakten af met Waasland-Beveren naar tweede klasse en toen kwam Venezia. Ze waren toen nog vol in de strijd voor promotie, maar mijn eerste gedacht was wel dat ik tekende in de Serie B. Moest Venezia niet gepromoveerd zijn naar de Serie A, dan ben ik er van overtuigd dat ik bijna alles zou gespeeld hebben. Ze zouden dan ook niet de spelers gehaald hebben die ze nu hebben gehaald. Als je promoveert is het normaal dat je enorm veel kwaliteit bijhaalt. Op zich voor mijn eerste jaar in de Serie A, één van de vijf beste competities ter wereld, heb ik echt wel al redelijk wat minuten mogen maken. Ik mocht twee of drie keer starten, mocht enkele keren invallen, speelde twee keer in de beker, ik wist al eens te scoren en gaf een assist. Dus op zich, over mijn eerste zes maanden ben ik wel tevreden. Zo’n stap is natuurlijk ook niet te onderschatten. Natuurlijk wil je als voetballer zoveel mogelijk spelen, maar voor een eerste half jaar kan ik er mee leven. We moeten wel afwachten hoe de volgende maanden zullen gaan en wat de plannen zijn naar volgend jaar toe, dat moet natuurlijk wel bekeken worden, maar momenteel heb ik niet te klagen.”

Ben je alleen naar hier gekomen en hoe was dat?

“Ik kwam alleen naar hier, maar dat was geen enkel probleem. Vanaf mijn achttien jaar woon ik al alleen, dat was vanaf ik mijn stap van Westerlo naar Waasland-Beveren zette. Toen ging ik natuurlijk wel nog elk weekend naar huis en nam ik mijn was ook mee. Ik moest eigenlijk enkel koken en poetsen. Nu moet ik natuurlijk wel alles zelf doen, maar ik moet zeggen dat ik heel veel bezoek heb. Er komen veel vrienden langs. Mijn ouders kwamen ook al een keer of vier-vijf naar hier, maandelijks proberen ze toch wel eens te komen.”

Het is dus niet dat je heimwee hebt naar huis?

“Ja, natuurlijk, als je uw vrienden eens op stap ziet gaan, dan wil je daar wel bij zijn. Zeker na die coronaperiode, als er dan eindelijk iets gedaan kan worden, wil je daar gewoon bij zijn. Dat zijn allemaal vrienden van jongs af aan. In België kon je voor een periode opnieuw uitgaan, en dat deden mijn vrienden dan wel best vaak. Dat zijn van die momenten dat je zoiets hebt van ja, shit, daar wou ik wel bij zijn. Uiteindelijk neem je een beslissing voor het leven en investeer ik daarmee in mijn eigen toekomst, dus het is niet dat ik er spijt van heb.”

Voel je je dan soms niet alleen, of heb je al vrienden gemaakt binnen de ploeg waar je in je vrije tijd mee kan afspreken?

“Op zich kan ik heel goed alleen zijn. Ik heb hier een PlayStation staan waarop ik samen kan spelen met mijn vrienden uit België. Hier in het appartementsgebouw wonen nog enkele spelers van de ploeg, dus er wordt wel wat gedaan met buitenlanders omdat er heel veel spelers alleen zitten. Ik kan wel enkele dagen alleen hier op appartement zitten. Dan kan ik op mijn gemakje iets koken. Af en toe wil je natuurlijk wel bezoek hebben en mensen rondom u hebben, en dan zijn er wel wat spelers die daar ook voor open staan.”

Venezia raakte wereldwijd bekend met hun prachtige truitjes. Krijg je veel vragen om er mee te nemen?

“Ja, daar krijg ik enorm veel vragen over. Op de website zijn ze altijd meteen uitverkocht. Er is echt een enorme hype rond alle vier de truitjes. Toen ik hier tekende stuurde iedereen me meteen voor de truitjes, want die van vorig seizoen waren ook al zeer mooi. Het is niet zo gemakkelijk als het lijkt, maar als er vrienden overkomen naar hier, dan wil ik wel een geste doen af en toe als het kan. Bij wedstrijden probeer ik mijn truitje te wisselen met de Belgen. Ik lig daar niet echt wakker van, want uiteindelijk hangt dat toch gewoon maar in uw kast, maar met Saelemaekers en Theate wisselde ik wel mijn truitje. Maar het is niet zo dat ik ga jagen op het truitje van Dybala, want er zijn al genoeg andere spelers in de ploeg die dat wel doen.”

