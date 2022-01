🎥 Deel 1: Op bezoek bij Daan Heymans in Venetië: "Uiteindelijk was ik redelijk snel verkocht"

Afgelopen zomer verruilde Daan Heymans Waasland-Beveren in voor een avontuur bij Venezia in de Serie A. Een half jaar later bezochten we hem in het prachtige Venetië.

Sinds deze zomer speel je bij Venezia, waren er ook andere ploegen die interesse toonden?

“Ik heb wel een paar gesprekken gehad. België, de Duitse tweede klasse en Italië waren zo wat de drie landen die voornamelijk opkwamen. In België had ik dus een paar gesprekken, maar uiteindelijk toen Venezia kwam, heb ik de stad helemaal bezocht op twee dagen tijd en was ik redelijk snel verkocht.”

Hoe was je aankomst? De eerste keer in het buitenland, ik kan me inbeelden dat dat wel speciaal is?

“De eerste keer dat ik naar Venetië kwam was met mijn vader en mijn makelaar. Het was nog tijdens corona, dus moesten we ervoor zorgen dat we binnen de 48 uur op en naar waren. Dat was moeilijk, want er waren niet elke dag vluchten. Bij Venezia hadden ze wel super graag dat ik overkwam en dus hadden we onze vlucht naar Italië zelf geboekt en hadden zij een privéjet teruggeboekt. Zo kon ik binnen de 48 uur dus terug in België zijn. Dat gaf wel al een gevoel van ze willen echt dat je alles bezoekt, ze willen echt veel voor u doen. Van de luchthaven werden wij opgepikt en toen legde ik meteen mijn medische testen af. Als ik dan een akkoord zou vinden met de club, waren die toch al achter de rug. Uiteindelijk besliste ik in de avond om het te doen.”

Ik kan me ook wel inbeelden dat Venetië een andere stad is dan Beveren.

“Ja, dat is waar. Toen ik tekende zei iedereen ook wel: “Venetië, beter kan je niet zitten”. Uiteindelijk kan je ook wel niet elke dag in Venetië zitten. Als je er al enkele keren naartoe bent geweest, heb je het natuurlijk ook wel een beetje gezien. In Venetië zelf wonen is ook redelijk moeilijk omdat alles daar met de boot en te voet gebeurt. Ik woon dus net buiten de stad, op het vasteland in Mestre. Het trainingscomplex ligt hier ook op vijf minuutjes rijden van mijn deur. Als ik een dagje vrij heb is het natuurlijk wel fijn om eens rond te wandelen in de stad.”

Het stadion van Venezia ligt helemaal aan het uiteinde van de stad, nemen jullie als spelersgroep dan de boot?

“We nemen inderdaad allemaal samen de boot om naar het stadion te gaan. De dag voor de wedstrijd trainen we ook meestal in het stadion, gaan we op hotel en is het de dag erna match. Het is echt wel een uniek stadion, helemaal vanachter in de stad omringd door water. De bezoekende ploegen moeten ook met de boot komen. Dat is ook iets wat zij nergens anders meemaken.”

