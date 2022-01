🎥 Deel 3: Op bezoek bij Daan Heymans in Venetië: "Ik ben er 100% zeker van dat ik nog in België aan de slag ga"

Afgelopen zomer verruilde Daan Heymans Waasland-Beveren in voor een avontuur bij Venezia in de Serie A. Een half jaar later bezochten we hem in het prachtige Venetië. Vandaag het derde deel van het interview.

Zou je ooit willen terugkeren naar België, of is dat iets wat totaal niet in uw interesseveld ligt?

“Jawel, absoluut. Ik denk sowieso wel dat ik naar België zal terugkeren. Je weet natuurlijk nooit wat de toekomst brengt, maar ik ben heel graag in België. Ik ben graag bij mijn familie en vrienden. Ik spendeer heel veel tijd met vrienden normaal gezien. In Beveren zaten er elke week vrienden bij mij, dus dat is wel iets wat ik altijd graag gedaan heb. In België is het ook gemakkelijk voor mijn ouders en grootouders om naar de wedstrijden te komen kijken. Dat is ook belangrijk voor mij. Dus ik ben er 100% zeker van dat ik nog in België aan de slag ga.”

Spreken we dan over ooit, of eerder in de nabije toekomst, of wil je u eerst hier bewijzen?

“Ik heb de stap naar Italië natuurlijk wel gezet om mij te bewijzen en hier een carrière uit te bouwen. Als dat niet zou komen en ik krijg een kans om de terugkeer te maken, dan moet je ook geen nee zeggen. Maar het is natuurlijk moeilijk om te zeggen. Misschien is dat over twee jaar, misschien over zes jaar. Het is moeilijk om dat op dit moment te voorspellen.”

Ik heb de stap naar Italië natuurlijk wel gezet om mij te bewijzen en hier een carrière uit te bouwen

Van welke speler ben je het meest onder de indruk bij Venezia? Wie moeten we in het oog houden?

“Sowieso Gianluca Busio. Hij kwam pas aan toen het seizoen al bezig was, maar vanaf de eerste training was het al duidelijk dat hij over enorme kwaliteiten beschikt. Hij is ook nog zeer jong, geboren in 2002. Het was zot om te zien dat je op die leeftijd al zo mature en goed kan voetballen. Busio is iemand waar ik 100% zeker van ben dat hij de top zal halen. Ethan Ampadu van Chelsea is ook heel goed. Hij werd voor een jaartje uitgeleend aan Venezia. Beide spelen ze vaak in het middenveld, een beetje mijn positie. Als je spelers op je positie hebt waar je van kan toegeven dat ze beter zijn dan u, is het ook makkelijker om er u bij neer te leggen.”

Photonews

Is het moeilijk om op je eten te letten in Italië en de pizza’s links te laten liggen?

“Ja, het is wel zoeken, want het is natuurlijk een andere keuken dan in België. Toen ik in Beveren zat ging ik na de training altijd naar de supermarkt en was ik echt enorm op mijn voeding aan het letten. Nu zit ik in Italië, de bron van goed voedsel en goede restaurants, dus is het wel verleidelijk om een keertje vaker op restaurant te gaan. Als ik thuis kook, probeer ik wel altijd heel gezond te koken.”

Volg je uw ex-clubs Westerlo en Waasland-Beveren nog?

“Ik volg ze allebei nog, ja. Ik vind het soms zelfs interessanter om naar 1B-wedstrijden te kijken dan naar de wedstrijden in 1A. Ik heb natuurlijk ook een mooi verleden in 1B bij Westerlo en Lommel, een goede vriend van mij speelt bij RWDM, de trainer van Lierse heb ik in Lommel gehad,… . Het is dus allemaal heel leuk om te volgen, zeker ook omdat het zo’n kleine en spannende competitie is.”

Is er veel verschil tussen het trainen bij Waasland-Beveren en hier bij Venezia?

“Ja, de intensiteit is gewoon veel hoger. In mijn eerste week gingen we op trainingskamp en daar werd de intensiteit meteen zeer hoog gelegd. Je zit gewoon continu met een man in uw rug te spelen. Het is echt altijd 100%. Als we in België een wedstrijdje spelen, dan was dat wel al eens op het gemakje, eens niet teruglopen. Dat pakt hier niet. Als je eens niet terugloopt dan krijg je het wel te horen, om het zo te zeggen. Elke minuut die je hier traint moet je echt tegen 100% gaan, of ze geven u tegen uw voeten.”

Lees hier deel één van het interview!

Lees hier deel twee van het interview!