🎥 KRC Genk bouwt aan de toekomst met nieuw oefencomplex

KRC Genk gaat een nieuw trainingscentrum bouwen. Dat werd onthuld op de officiële media

"We willen sportief blijven groeien en daarom investeren we in onze infrastructuur, vertelt Gerits in een video dat ze hebben gelanceerd op hun eigen kanalen. "We vergroten onze site tot één groot KRC Genk-dorp. De werking van onze A-kern en jeugdopleiding wordt nog meer verweven, door ze infrastructureel te verbinden en natuurlijk met Head of Football Dimitri de Condé al aan het hoofd van onze volledige sportieve werking."

KRC Genk wil de omgevingsvergunning in april rond hebben. Eind 2022 start dan de bouw en in 2024 moet het centrum in gebruik genomen worden. "We verankeren ons als club dus definitief hier", aldus Gerits. "Dit hier is onze grond. We willen onze supporters en de buurt goed informeren en organiseren daarom coronaproof informatiemomenten in ons stadion."

