OFFICIEEL: Beerschot heeft eerste nieuwkomer beet en neemt jonge Belg over van PSV

Beerschot mag een eerste nieuw gezicht verwelkomen. Van PSV Eindhoven komt de jonge Belgische middenvelder Dante Rigo over. Rigo, een speler voor de centrale as, moet mee proberen om de hekkensluiter alsnog op het hoogste niveau in België te houden.

Het was al bekend dat Rigo mee zou gaan op stage, inmiddels is zijn transfer ook officieel beklonken. Beerschot heeft hem voorgesteld op zijn webstek: Rigo heeft een contract getekend tot het einde van het seizoen, met een optie voor een extra seizoen. Technische bagage "Dante zal ons middenveld meteen versterken met zijn technische bagage", vertelt technisch manager Sander Van Praet. "We waren op zoek naar een jonge Belg met het juiste profiel. Dante staat gekend als een speler met een sterke passing en een fijne traptechniek." Vorig seizoen speelde Rigo tijdens een uitleenbeurt aan ADO Den Haag elf wedstrijden in de Nederlandse Eredivisie. In totaal heeft hij meer dan honderd wedstrijden in de Nederlandse eerste en tweede divisie op zijn teller.