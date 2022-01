Sterkhouder mee op stage met KAA Gent, maar om verder te revalideren

KAA Gent is niet op volle sterkte vertrokken op winterstage omwille van de Africa Cup en een aantal coronabesmettingen. Vadis Odjidja is er wel bij, maar om te werken aan zijn herstel.

Odjidja is wel meegekomen naar Spanje, maar volgens coach Hein Vanhaezebrouck is hij niet klaar om mee te trainen. "Vadis is gewoon meegekomen om verder aan zijn herstel te werken", aldus Vanhaezebrouck bij Het Nieuwsblad. "Hij gaat hier geen enkele groepstraining meedoen. Daar is hij niet klaar voor."

Toch is er hoop bij Vanhaezebrouck. "Zijn blessure is wel al gevorderd waardoor hij hier nuttige dingen kan doen. Fietsen, zich laten behandelen ...Maar meer niet. Op het veld voetballen, daar is hij nog niet klaar voor. De wedstrijd tegen KV Kortrijk komt zeker te vroeg voor hem", besluit hij nog.