Vanhaezebrouck over versterkingen Gent: "Hoop niet op kerstpakjes, maar pakjesdiensten werken niet goed dus wie weet ..."

Hein Vanhaezebrouck en AA Gent zijn er opnieuw aan begonnen in aanloop naar een belangrijk en interessant 2022. De halve finales van de Beker van België, duels in de Conference League, de zoektocht naar play-off 1. Met wintertransfers?

Zowel in de verdediging als in de aanval mag er wel wat versterking bijkomen voor KAA Gent, terwijl mogelijk ook een oplossing gezocht zal moeten worden als Sinan Bolat nog wil vertrekken.

En dus is het afwachten of en hoe de Buffalo's de komende weken de markt opgaan. Al maakt Vanhaezebrouck zich niet al te veel illusies.

Cadeautjes

"Met kerstdag krijg je cadeautjes, maar dat is al gepasseerd. Misschien ligt er hier of daar nog een pakje in een opslagplaats, de pakjesdiensten werken niet meer perfect", kon er een lachje af bij Het Laatste Nieuws.

"Ik heb geen verwachtingen, ik ben intussen te oud om nog te staan springen voor mógelijke pakjes", is de oefenmeester duidelijk.