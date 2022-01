Vincent Mannaert maakt steile ambities Club duidelijk: "Dat mag verwacht worden van een Club-speler"

Voor Club Brugge komen er belangrijke maanden aan onder nieuwe coach Alfred Schreuder. De ambities zijn alvast duidelijk.

Algemeen manager Vincent Mannaert van Club Brugge heeft de ambities alvast op scherp gezet op de winterstage in Marbella.

Dubbel?

"We willen naar meer constanten in de prestaties, naar meer regelmaat en meer intensiteit. Dat is de opdracht ook voor de spelers om dat elke week te brengen, dat is wat verwacht kan worden van een Club-speler", klinkt het bij EEN.

"Dan zullen de resultaten snel volgen. In eerste instantie is dat onszelf opvolgen als landskampioen en ook om te beginnen Gent uit te schakelen in de halve finales van de Beker."