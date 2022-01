Eindelijk! Dani Alves kan vanavond zijn comeback maken bij Barcelona

Door een coronabesmetting stond de ervaren Braziliaan een tijdje aan de kant. Bovendien waren er problemen met de salary cap, waardoor de Spaanse federatie weigerde Dani Alves in te schrijven.

De rechtsachter werd door Xavi onder voorbehoud opgenomen in de selectie voor de bekerwedstrijd tegen Linares Deportivo. In de voormiddag kreeg Barcelona dan toch groen licht: Dani Alves mag officiële wedstrijden spelen voor de Blaugrana.

SQUAD LIST #LinaresBarça @DaniAlvesD2 included on the list although he is awaiting confirmation of his registration pic.twitter.com/jbZmTn46Wu

FC Barcelona have received confirmation of the registration of @DaniAlvesD2. The player is available for #LinaresBarça. pic.twitter.com/LceX7W8Zhk