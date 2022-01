Juve-coach drukt transferspeculaties de kop in: "Hij blijft bij Juventus. Punt."

De voorbije dagen werd Alvaro Morata gelinkt aan Barcelona. Volgens enkele Spaanse media leek een akkoord stilaan in de maak. Massimiliano Allegri liet zich woensdag op een persconferentie uit over de situatie van zijn Spaanse spits.

Eerder deze week raakte bekend dat Barcelona-coach Xavi persoonlijk probeerde Alvaro Morata (29) te overhalen om naar Catalonië te halen. De verhalen dat Morata het niet naar zin heeft in Turijn en oren heeft naar een avontuur bij Barça, zijn uit de lucht gegrepen, aldus Allegri. De coach van Juventus drukte de speculaties woensdag de kop in.

"Ik ga het nogmaals zeggen: Alvaro Morata blijft ook na januari een speler van Juventus. Dat is 100 procent zeker, punt. Ik hem ook persoonlijk verteld dat een transfer niet aan de orde is", was de niet mis te verstande boodschap van de Italiaan. Wie wél op het punt staat om te vertrekken uit Turijn, is Aaron Ramsey.

Alvaro Morata trof dit seizoen al zeven keer raak in 23 wedstrijden voor de Oude Dame. Juventus, dat is opgeklommen naar plaats vijf in de Serie A, neemt het donderdag op tegen Napoli, dat als derde in de stand vijf punten meer telt dan Juve.