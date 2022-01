OFFICIEEL: Boomlange spits moet Beerschot aan doelpunten helpen

Eerder op de dag werd bekend dat Beerschot een mondeling akkoord had met Felipe Avenatti. De boomlange Uruguayaan werd door Union van Standard gehuurd, maar kwam er door de ijzersterke prestaties van Vanzeir en Undav nauwelijks aan spelen toe.

Update 17u00: Beerschot heeft de overgang van Avenatti geofficialiseerd.

De 28-jarige spits arriveerde woensdag in Orihuela, waar hij meteen inpikte op de winterstage van Beerschot. De Ratten zullen de Uruguayaan voor de rest van het seizoen huren. GVA deelde alvast een foto waarop Avenatti te zien is in een uitrusting van Beerschot.

Avenatti moet het scoringsprobleem van Beerschot oplossen. De Mannekes scoorden amper vijftien keer in 20 competitieduels. Dit seizoen scoorde Avenatti nog niet, maar in het seizoen '18/'19 bewees Avenatti dat hij het doel weet staan. Voor KV Kortrijk scoorde hij toen vijftien doelpunten in 28 duels.

Het leverde hem een transfer op naar Standard, waar hij nauwelijks aan de bak kwam. Opvallend: in de terugronde van vorig seizoen werd Avenatti uitgeleend aan... Antwerp, de grote rivaal van Beerschot.