Standard moet sterkhouder missen in clash met Anderlecht

Standard is weggezakt naar plaats vijftien in de Jupiler Pro League en moet dringend punten oogsten om niet helemaal in de degradatiestrijd verwikkeld te geraken. De Rouches beginnen aan het nieuwe kalenderjaar met een verplaatsing naar rivaal Anderlecht.

Dat zal Standard (wellicht) moeten doen zonder Merveille Bokadi. De Congolese international pakte in blessuretijd van de kwartfinale van de Croky Cup tegen AA Gent (3-1) een rode kaart. Het Disciplinair Comité van de KBVB legde Bokadi een schorsing op van drie speeldagen, waarvan één effectief. Standard kan nog in beroep gaan tegen deze sanctie. Doet het dat niet, dan mist Bokadi de match tegen Anderlecht in het Lotto Park op 16 januari. Beslissing van het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal: Merveille Bokadi (@Standard_RSCL) 3 w. schorsing waarvan 1 w. effectief vanaf 06.01.2022 en 2 w. met uitstel t.e.m. 05.01.2023 + €2000 effectieve boete — Royal Belgian FA (@RoyalBelgianFA) January 4, 2022