Marc Brys heeft maar één prioriteit: "Elke dag die erbij komt, is een dag te laat"

Veel trainers zitten op hete kolen over wat ze er in de wintermercato gaan bijkrijgen. Marc Brys is wel geen moeilijk man. Hij wil maar op één positie versterking, de rest is bijzaak. Hij wil absoluut en zo snel mogelijk een nieuwe spits.

Sory Kaba, de enige spits die af en toe scoort, vertrok naar de Africa Cup. Maar de vervanger is er nog niet. “Het liefst was ik voltallig op stage vertrokken, dus met de nieuwe spits er al bij, maar zo evident is dat allemaal niet”, zegt Brys bij Het Nieuwsblad.

“Er is inderdaad grote haast bij. Elke dag dat hij later komt, is voor mij een dag te laat, maar soms zijn verlangens, bijvoorbeeld van mezelf, nu eenmaal niet haalbaar. Paniek is er nog niet, want ik wacht liever een week langer dan dat we in de rapte iemand nemen die niet aan de verwachtingen voldoet.”

Gianni Bruno, spits op overschot bij AA Gent, werd al verschillende keren genoemd. “Iemand uit de eigen competitie zou handig zijn, omdat die veel sneller kan integreren”, aldus Brys. “Maar ik sluit niks uit. We zijn ook met buitenlandse pistes bezig.”