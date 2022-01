Brian Priske legt de lat hoog voor zijn Antwerp

Antwerp doet het goed in de competitie al is het voetbal niet altijd even oogstrelend. Brian Priske is ervan overtuigd dat zijn ploeg nog beter kan en heeft hoge verwachtingen.

Tegenover Het Laatste Nieuws laat Priske zich uit over de ambities. “Of we na de winterstop het allerbeste Antwerp gaan zien? Ik was over onze eerste maanden ook al best tevreden, hoor. We hebben toch aardig wat punten gehaald. Tegelijk ben ik zeker dat we nog beter kunnen. Ik ga deel twee van de competitie dus met hoge verwachtingen tegemoet.”

De kans is ook klein dat er veel gaat bijkomen tijdens de wintermercato. “Maar nogmaals: ik heb veel vertrouwen in mijn kern. In die zin ben ik dan ook niet meteen vragende of eisende partij voor bijkomende spelers in januari. Bij Antwerp weet je natuurlijk nooit, maar we hebben al heel wat gedaan in de zomermercato. Met het spelersmateriaal dat er is, kunnen we ver geraken.”