🎥 Oefenwedstrijd tussen Club Brugge en Puskás Akadémia FC hier LIVE te volgen

Normaal speelde Club Brugge vandaag een oefenwedstrijd tegen Feyenoord. Deze wedstrijd is afgelast omdat Feyenoord niet naar Spanje is afgereisd. Nu staat er een partij tegen Puskás Akadémia FC op het programma en deze is LIVE te volgen.

Club Brugge neemt het deze middag in een oefenwedstrijd op tegen het Hongaarse Puskás Akadémia FC. Vorig seizoen werd de club vice-kampioen in Hongarije en verzekerde zich zo van een plaats in de voorrondes van de Conference League.

In de UEFA Europa Conference League kon de club één ronde doorstoten door het Finse Inter Turku te elimineren. Maar in de 2e voorronde was het Letse Rńęgas FS te sterk, de club die in de volgende ronde tegen AA Gent uitkwam.

Dit seizoen staat Puskás Akadémia FC op de 3de plaats in de Hongaarse eerste klasse met slechts vier punten achterstand op de leider.