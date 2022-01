Het afscheid van Bellamy bij Anderlecht in beeld gebracht: "Tijdens mijn carrière zijn er uitbarstingen geweest, ook hier"

In de eerste aflevering van het tweede seizoen Mauve is er ook een hele passage gewijd aan het afscheid van Craig Bellamy bij Anderlecht. De beloftentrainer en klankbord van Vincent Kompany sprak openhartig over zijn depressie voor de hele groep.

Bellamy kampt er al heel zijn leven mee en bij Anderlecht stak opnieuw het beest de kop op. “Ik heb altijd met depressies gekampt. Tijdens mijn carrière zijn er uitbarstingen geweest, ook hier. Soms was ik eens geblesseerd of zagen jullie mij een paar weken niet. Ik was niet geblesseerd, maar kampte met de depressie. Ik heb een jong gezin met een dochter van 13 maanden die me nauwelijks ziet of kent. Nu moet ik er weer bovenop komen", zei hij voor de groep.

Kompany steunde hem onmiddellijk daarna en liet de deur wagenwijd open voor een terugkeer. “Hij moet zich laten verzorgen, zodat hij weer gelukkig kan zijn. Als hij er weer klaar voor is, zien we wel. Al moet hij zichzelf eerst terugvinden. Soms zijn die mensen net talentvoller en begaafder, maar je moet een structuur creëren waarin ze zich kunnen ontplooien, en dat hebben we dus gedaan.”