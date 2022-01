📷 Arda Turan (ex-Barcelona) staat opnieuw op het veld, maar wel met enorm buikje

Na een afwezigheid van bijna 5 maanden heeft Arda Turan eindelijk nog eens minuten gemaakt voor Galatasaray. Al lijkt hij nog wel een fysieke achterstand te hebben.

En dan zijn we nog lief voor de Turkse spelverdeler. De voormalige speler van onder meer FC Barcelona keerde in de herfst van zijn carrière terug naar zijn thuisland om zijn carrière vol te maken, nu om een Galatasaray dat pas in de middenmooit staat opnieuw richting Europees voetbal te gidsen.

Maar dan zal hij toch nog wat moeten bijtrainen want het was redelijk genant in welke staat Turan zaterdag op het veld stond bij Galatasaray. Hij mocht een halfuur voor tijd invallen en kreeg meteen de kapiteinsarmband maar kon niet verhinderen dat Galatasaray 0-1 verloor van Giresunspor. Het doet wat denken aan Eden Hazard net na de zomerbreak, al was diens buikje toch net wat minder...