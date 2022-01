Ondanks zorgen achterin laat Schreuder Club Brugge met driemansdefensie spelen: "Het was opnieuw heel stabiel"

Club Brugge sloot zaterdagavond de winterstage af met een een 1-0 overwinning tegen Puskas Akademia. Achteraf was doelman Simon Mignolet meer dan tevreden en niet alleen om het resultaat.

1-0 winst tegen een ploeg uit de Hongaarse eerste klasse is goed, maar ook niet denderend. Wie de wedstrijd bekeken had, zag echter dat Club wel meer kon scoren en dat zag Mignolet ook. "Het had zeker meer dan 1-0 kunnen zijn. We hebben de volledige wedstrijd gecontroleerd", laat Mignolet weten op de website van Club Brugge.

Club Brugge trad op aangeven van nieuwe coach Schreuder aan met een driemansdefensie tegen de Hongaarse ploeg, een experiment dat de Brugse goalie wel beviel. "We heben weinig kansen weggegeven met drie achterin en heel wat bij elkaar gevoetbald. We mogen tevreden zijn met wat we getoond hebben in deze wedstrijd", klinkt het.

Defensief stond het de voorbije weken niet zo sterk bij Club Brugge, is met drie man spelen dan wel een optie voor de landskampioen? "De voorbije maanden was het niet simpel om die 0 te houden, nu hebben we dat op stage wel tweemaal gedaan. We hebben hier niet dezelfde tegenstanders als in de Belgische competitie, maar alles staat heel stabiel", is Mignolet overtuigd.