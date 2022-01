Tweevoudig winnaar Gouden Schoen en Club Brugge-icoon verklapt zijn keuze voor de Gouden Schoen

Het komt plots wel heel dichtbij, de uitreiking van de Gouden Schoen. Woensdag 12 januari weten we wie de opvolger wordt van Hans Vanaken.

Of wordt het Vanaken opnieuw, voor de derde keer op rij? De draaischijf van Club Brugge zal ongetwijfeld hoog staan maar naar alle waarschijnlijkheid zal de Gouden Schoen naar een ploegmaat van hem gaan.

Wie ook mocht meestemmen is oud-winnaar Franky Van Der Elst. In De Krant van West-Vlaanderen onthult hij zijn keuzes, al kan hij zijn top drie van de eerste stemronde niet meer herinneren. In de tweede stemronde ging hij voor De Ketelaere op 1, gevolgd door Noa Lang en Deniz Undav.

"De Ketelaere is een jong Belgische talent. Hij maakt meer kans dan een Lang of een Vanaken, ook bij mij. Als ik moet kiezen, is het voor hem", klinkt het.