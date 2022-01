🎥 Pijnlijk... Sambi Lokonga ligt aan basis uitschakeling Arsenal in FA Cup

Arsenal werd zondag uit de FA Cup geknikkerd door tweedeklasser Nottingham Forest. Het enige doelpunt van de partij werd kort voor tijd gescoord door Lewis Grabban. Pijnlijk voor Sambi Lokonga: dat kwam voort uit balverlies van hem.

Lokonga komt er in de competitie niet al te veel meer aan te pas. Hij speelde de laatste vier wedstrijden zelfs geen minuut. In de FA Cup kreeg hij echter een basisplaats, maar dat liep dus niet goed af...

Trainer Michael Arteta vond geen excuses voor de blamage. Nottingham Forest speelde uiteraard wel ultraverdedigend, maar daar had zijn ploeg oplossingen voor moeten vinden.

"We waren niet goed genoeg, zaten niet op ons niveau. Het ontbrak aan honger om koste wat kost te willen winnen. Ik ben teleurgesteld over ons spel. Niet over de houding van de spelers, maar over de manier waarop we hebben gespeeld tegen een ploeg met zo'n speelwijze", aldus Arteta.

"Ik heb in de afgelopen achttien jaar genoeg van zulke wedstrijden gespeeld, dus ik weet hoe ingewikkeld dat is. Daar moet je op voorbereid zijn. Dan moeten we zorgen dat we het op een andere manier aanpakken."