Echtgenote Felice Mazzù over Union en waarom hij geen gekke belofte durft doen: "Je komt in andere wereld terecht"

Felice Mazzù mag zich na zijn successen bij Union binnen enkele dagen weer opmaken voor een triomf. De verwachting is dat hij op het gala van de Gouden Schoen opnieuw tot 'Trainer van het Jaar' bekroond zal worden. Ook zijn echtgenote leeft intens mee met de voetbalavonturen van Felice.

Julie Mazzù komt aan het woord in HLN en blikt vooruit naar een mogelijke tweede trofee voor 'Trainer van het Jaar' voor haar man. "Hij voelt zich zeker geflatteerd, maar zal ook benadrukken dat het een collectieve prijs is, dat hij niet alleen gewerkt heeft voor dat succes. Hij is blij met erkenning, maar gaat er niet intensief achter lopen."

Grote krachttoer

Vind ze zelf wat Felice doet bij Union straffer dan bij Charleroi? "Union is een héél grote krachttoer... een hoogtepunt van véél werk. Een verdienste van Felice is dat hij er met zijn psychologische touch steeds in slaagt om het beste uit de groep te halen, hij praat veel met de spelers en laat ze zich betrokken voelen, ook de bankzitters weten dat ze op Felice kunnen rekenen en geven alles."

Julie is ook al een keertje onder de kleine bar onder de hoofdtribune geweest aan het Joseph Mariënstadion? "Ja, één keer. Je komt in een andere wereld terecht, quoi. Maar Union heeft niet de pretentie van de grote clubs", weet ze de charme van Union wel te appreciëren.

Wagen betaald voor zoon na promotie

Heeft Felice al een gekke belofte gedaan moest het Union lukken om landskampioen te worden? "Dat durft hij niet meer. Vorig jaar had hij gewed met Nando (zijn zoon, red.), dat hij een wagen zou krijgen als Union zou promoveren. Hij heeft die moeten betalen. Nu zei ik aan Felice om te zwijgen (lacht)."