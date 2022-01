Jupiler Pro League volgende bestemming voor Alderweireld? "België niet meer verlaten"

Toby Alderweireld koos vorig jaar enigszins onverwacht voor een transfer naar het Qatarese Al-Duhail.

Velen hadden het niet verwacht, Alderweireld eigenlijk zelf ook niet. Hij had eerder gedacht zijn contract bij Tottenham uit te doen, maar zover kwam het niet.

Voor een overstap naar de Jupiler Pro League was het nog geen tijd. “Als je mij acht jaar geleden had gevraagd of ik in Qatar zou gaan voetballen, had ik het waarschijnlijk ook niet zien gebeuren. Maar de kans bood zich aan. Het was nu of nooit. Nu zijn de kinderen nog jong genoeg voor een laatste buitenlands avontuur. Tegen dat Ayla, de oudste van de twee, naar het eerste leerjaar moet, willen we graag terug in België zitten”, zegt Alderweireld in Het Nieuwsblad.

Ayla is op dit moment drie jaar, met nog een contract tot 2024 in Qatar lijkt Alderweireld aan zijn laatste buitenlandse avontuur bezig. “We zijn in België volop aan ons huis aan het bouwen. Als we straks terugkeren, kan ik wel al met zekerheid zeggen dat we België niet meer zullen verlaten. We willen ons leven daar opbouwen. Shani is dan twaalf jaar weggeweest van huis, ik twintig. Dat is lang genoeg.”