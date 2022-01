'Standard blijft niet bij de pakken zitten en haalt voormalige aanvoerder én topschutter terug naar Sclessin'

Standard staat op het punt om een voormalige sterkhouder terug naar Luik te halen. De onderhandelingen met FC Nantes zitten in een vergevorderde fase. Met Renaud Emond is er zelfs al een akkoord.

Bovendien doet Standard een goede zaak met de terugkeer van Renaud Emond. FC Nantes betaalde enkele seizoenen geleden nog vier miljoen euro voor de aanvaller. Door het aflopende contract van Emond kunnen de Rouches de spits voor een prikje terughalen.

Volgens de Franse media is de transfer zo goed als rond. Het is enkel nog wachten op de handtekeningen. De voormalige aanvoerder én topschutter van Standard was in zijn Luikse periode goed voor maar liefst 43 doelpunten in 139 wedstrijden.