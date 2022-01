🎥 Manchester United knokt zich naar vierde ronde in de FA Cup

Manchester United en interim-manager Ralf Rangnick hebben de crisis voorlopig kunnen bezweren. United kwam tegen Aston Villa vroeg op voorsprong via deze fraaie treffer. Fred zette staalhard voor, McTominay werde keurig af met het hoofd.

Aston Villa was niet onder de indruk: Watkins trof de lat, vlak voor rust werd een doelpunt van Ings afgekeurd op aangeven van de VAR, die daar uitgebreid de tijd voor nam. Ook Watkins zag in de tweede helft de gelijkmaker afgekeurd worden.

