Rinkelt Eupense kassa opnieuw? 'Nice wil sterkhouder voor neus van AA Gent weghalen"

Eupen is na een schitterende seizoenstart weggezakt in het klassement. De Panda's verloren eerder in deze mercato Edo Kayembe en dreigen nog een sleutelspeler uit de centrale as te zullen zien vertrekken.

Het Nieuwsblad laat weten dat Nice contact heeft opgenomen met Eupen voor de overgang van Emmanuel Agbadou (24). Nice, dat momenteel op plaats twee staat in de Ligue 1, zou liefst 6 miljoen euro veil hebben voor de Ivoriaanse international. Eerder ontving Eupen ook al 4,7 miljoen euro voor de naar Watford vertrokken Edo Kayembe. Eerder toonde ook AA Gent interesse in Agbadou, maar de Buffalo's lijken achter het net te zullen vissen. Agbadou speelde dit seizoen twintig competitiewedstrijden voor Eupen, waarin hij als verdediger/defensieve middenvelder vijf keer de weg naar doel vond.