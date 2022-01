Herstart in mineur: Zulte Waregem - KV Oostende is al afgelast, ook ander duel staat op de helling

De Pro League besliste eerder deze week dat er dit weekend opnieuw gevoetbald zal worden in de Jupiler Pro League. Al strooit het coronavirus al meteen roet in het eten.

De wedstrijd tussen Zulte Waregem en KV Oostende zal niét gespeeld worden. De Pro League bevestigt dat die beslissing is genomen na een pak coronabesmettingen in de A-kern van Essevee.

Maar ook de partij tussen OH Leuven en KV Mechelen is in gevaar. Malinwa vraagt uitstel omdat twee doelmannen positief hebben getest. De Antwerpenaren kunnen geen beroep doen op Gaëtan Coucke en Maxime Wenssens.