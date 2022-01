Deze Belgische club denkt aan Lamkel Ze: "Kan een win-winsituatie zijn, maar..."

Didier Lamkel Ze verbrak zopas zijn contract bij het Slovaakse DAC. Bij Antwerp is er geen plaats meer voor de Kameroener, waardoor er dus tijdens deze wintermercato een oplossing moet gevonden worden. Er is alvast één Belgische club die het risico, want dat blijft het toch, aandurft.

HLN weet dat OHL Lamkel Ze en Antwerp mogelijk een reddingsboei wil toewerpen. De fusieploeg heeft nood aan offensieve versterking en denkt daarbij aan Didier Lamkel Ze. "Het zou dom zijn als we niet in hem geïnteresseerd waren", vertelde OHL-coach Marc Brys. "Het kan een win-winsituatie zijn, want hij moet zich opnieuw profileren."

Een mogelijk euvel is het feit dat Antwerp Didier Lamkel Ze liever niet aan een Belgische ploeg uitleent. De komende dagen en weken zal blijken of Antwerp alsnog overstag zal gaan. "Ik denk dat wij niet de enige ploeg zijn die interesse tonen in hem, maar als hij niet in België mag voetballen... We zullen zien", besluit Brys.

OHL staat voorlopig op de tiende plaats in de Jupiler Pro League. Zaterdag ontvangt de ploeg van Marc Brys KV Mechelen.