Opmerkelijk: Ontslagen op 1 februari 2021, maar toch kreeg deze coach 15 punten in Trainer van het Jaar

Felice Mazzu werd woensdagavond verkozen als Trainer van het Jaar 2021. De Italo-Belg kroonde zich met Union tot kampioen in 1B en als klap op de vuurpijl pronken de Brusselaars dezer dagen aan de leiding in de Jupiler Pro League.

Op plaats tien in de verkiezing van Trainer van het Jaar vinden we zowaar Paul Clement terug. De 50-jarige Engelsman, die momenteel zonder club zit, werd bij Cercle Brugge ontslagen op 1 februari 2021.

Was de maand januari dan zo'n succes voor Cercle Brugge? Allerminst, de Vereniging begon aan 2021 met 4 op 21, waarna Paul Clement aan de kant werd geschoven.

Paul Clement werd op 01-02-21 ontslagen door @cercleofficial maar slaagde er in de eerste ronde toch in 15 punten te scoren voor de titel 'trainer van het jaar'. Ik vermoed dat er enkele vergissingen zijn gebeurd met "P. Clement". 😂 #goudenschoen — Matteo Pestello (@mstamper) January 13, 2022

Een aandachtige Twitteraar merkte op dat er wellicht per ongeluk gestemd is op Paul Clement in plaats van Philippe Clement, die op plaats twee strandde. Voor alle duidelijkheid: ook met de 15 punten van Paul Clement erbij zou Philippe Clement de trofee van Trainer van het Jaar niet gewonnen hebben.

Top vijf

1. Felice Mazzu 438

2. Philippe Clement 415

3. Alexander Blessin 298

4. Wouter Vrancken 230

5. John van den Brom 129