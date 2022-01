Hugo Siquet zag dat hij Standard met zijn transfer heel wat hielp: "Ergens ben ik blij, ergens vind ik het jammer"

Standard kon ineens heel wat transfers afronden en daar mogen ze Hugo Siquet dankbaar voor zijn. De 19-jarige rechtsachter bracht zo'n vijf miljoen euro op en daarmee konden de Rouches toch al vier versterkingen binnenhalen.

Al blijft het altijd spijtig als een jeugdproduct zo snel moet vertrekken. "Ik voelde wel een beetje aan dat de club geld nodig had. Standard heeft niet heel hard geprobeerd om me te houden of om mijn contract te verlengen", klinkt het in HBvL.

"Mijn verkoop moest dienen om de tekorten op te vangen. Ergens ben ik blij dat ik heb kunnen helpen en ergens is het jammer, want mijn beste tijd bij de club moest nog komen. Soms komt er een mooie kans die je moet grijpen. Bij mij was dat gewoon al na één jaar in plaats van twee of drie. En het was ook een kwestie van waar ik het meest kan groeien. Dat is bij Freiburg.”

Standard kent een moeilijk seizoen, waardoor ook de jeugd onder druk kwam te staan. "Soms werd er verwacht dat de jongeren de ploeg zouden dragen. Alle hoop was op ons gevestigd, want wij waren de éclaircie dans la grisaille, het licht in donkere tijden. Misschien is dat niet de ideale omgeving om je te ontwikkelen. Anderzijds, het is normaal dat er druk is bij een club als Standard. We waren daarop voorbereid en ik denk dat we er redelijk goed mee zijn omgegaan.”