Michel-Ange Balikwisha ziet maar twee grote tegenstanders voor Antwerp in titelstrijd

Antwerp zit met grote ambities. Ook Michel-Ange Balikwisha, die van Standard naar The Great Old trok, deelt die droom enorm.

Royal Antwerp FC telde maar liefst vijf miljoen euro neer voor Balikwisha, een bedrag waarvoor de club heel graag een titel in ruil wil zien.

“Dat zou mijn grootste droom zijn... en we kunnen het!”, zegt Balikwisha op RTBF. “Soms tonen we te veel vertrouwen en zelfzekerheid, waardoor we genaaid worden.”

Balikwisha ziet maar twee grote tegenstanders in de titelstrijd. “Anderlecht is goed aan het terugkomen en AA Gent staat er plots weer uit het niets. Club Brugge is als ploeg zwakker geworden en laat zich vaak verrassen.”

Over Union SG is Balikwisha vrij kort. “Ik denk niet dat ze er helemaal voor gaan, al wens ik hen wel het beste.”