Marc Brys reageert na spookwedstrijd tegen KV Mechelen

KV Mechelen wilde de match tegen OHL door veel coronagevallen laten verplaatsen, maar daar ging de kalendercommissie niet op in.

Bij wijze van protest daagde KV Mechelen niet op voor de match aan Den Dreef. “We wachten nu tot KV Mechelen al dan niet komt”, zei Marc Brys kort voor het aftrapuur aan Eleven Sports.

Hij koos dan maar voor een lichte opwarming en een onderling wedstrijdje. “Zonder veel tackles, want we willen er geen geblesseerden bij krijgen.”

Brys verduidelijkte dat zijn ploeg ook heel wat coronagevallen heeft, maar de wedstrijd wel wilde afwerken. Op de vraag of KV Mechelen het bij het rechte eind heeft, wilde hij niet echt reageren.

“Het is niet aan mij om daar over te oordelen. Ik kan niet in het hoofd van KV Mechelen kruipen. Ik heb gisteren een match gezien tussen twee teams met veel afwezigen en die match is ook gewoon doorgegaan. Dat is de strategie die ze willen volgen, daarover zijn documenten getekend.”