'Niet Nice, maar Belgische topclub plukt Agbadou voor neus van Buffalo's weg bij KAS Eupen'

De kassa zal zeker rinkelen in de Oostkantons als Emmanuel Agbadou KAS Eupen zal verlaten. Alleen is het uitkijken waar hij heen trekt.

De 24-jarige centrale verdediging leek op weg naar AA Gent, maar ook het Franse OGC Nice zou zich in de strijd gooien.

KAS Eupen lijkt Agbadou echter niet tijdens de wintermercato, maar wel in de zomertransferperiode van de hand te willen doen.

Volgens Sacha Tavolieri zou dat niet richting Nice of AA Gent zijn, maar wel richting Jan Breydel. Zeker omdat het voor de volgende transferperiode is, is er nog tijd om te onderhandelen.